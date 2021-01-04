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А.Манойло: При разработке законов российские парламентарии учитывали белорусский опыт

04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Госдума России накануне приняла пакет поправок, направленных на противодействие подготовке провокаторов, борьбу с оправданием экстремизма и незаконной деятельности иностранных агентов. Таким образом пытаются избавить государство от внешнего влияния во внутренние дела и защитить граждан, когда методики манипуляции сознанием достигли совершенства и часто формируют деструктивную реальность. При разработке законов российские парламентарии учитывали белорусский опыт - отмечает политолог Андрей Манойло.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, Россия: "Целый ряд законов и поправок был внесен под влиянием событий, происходивших в Беларуси. В этом отношении санкции и наказания, которые будут вводиться за разглашение личных данных сотрудников правоохранительных органов, безусловно, навеяны белорусскими событиями и являются абсолютно необходимыми в нынешних условиях.
Протестные активисты в Беларуси финансировались за счет тех средств, которые задолго до начала избирательной кампании в Беларуси были завезены на территорию республики. Более того, они были не просто завезены, они были обналичены, и расчеты с активистами из числа протестующих проводились как раз наличными денежными знаками. Это очень серьезные финансовые операции. Вот для того, чтобы это не повторилось в Российской Федерации, некоторые корректировки в законы и вносятся".

 
 
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Госдума России накануне приняла пакет поправок, направленных на противодействие подготовке провокаторов, борьбу с оправданием экстремизма и незаконной...
 
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