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А.Манойло: При разработке законов российские парламентарии учитывали белорусский опыт
04.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Госдума России накануне приняла пакет поправок, направленных на противодействие подготовке провокаторов, борьбу с оправданием экстремизма и незаконной деятельности иностранных агентов. Таким образом пытаются избавить государство от внешнего влияния во внутренние дела и защитить граждан, когда методики манипуляции сознанием достигли совершенства и часто формируют деструктивную реальность. При разработке законов российские парламентарии учитывали белорусский опыт - отмечает политолог Андрей Манойло.
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Госдума России накануне приняла пакет поправок, направленных на противодействие подготовке провокаторов, борьбу с оправданием экстремизма и незаконной...
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