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Прокуратура выяснила, что в Гомельской области кое-где не соблюдают масочный режим

04.01.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельщины проверила, как в регионе соблюдается обязательный масочный режим, который ввели здесь с 9 ноября. Кое-где есть проблемы.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В частности, масочный режим игнорировали работники отделений почты и парикмахерских Гомеля, продуктовых и хозяйственных магазинов Добруша. Случаи нарушений зафиксированы и в школах Добрушского, Светлогорского, Гомельского и Буда-Кошелевского районов.

Руководители получили требования о незамедлительном устранении нарушений.

Напомним, в местных решениях об обязательном масочном режиме указано, что ношение масок обязательно:

  • в магазинах, торговых центрах;
  • в общественном транспорте;
  • в объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи);
  • в аптеках;
  • в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры;
  • в спортивных объектах;
  • в административных зданиях;
  • в отделениях банков, связи, почты;
  • прочих объектах, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

 
Теги: Гомель
 
 
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Прокуратура проверила, как в регионе соблюдается обязательный масочный режим, который ввели здесь с 9 ноября. Кое-где есть проблемы.
 
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