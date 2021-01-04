Прокуратура выяснила, что в Гомельской области кое-где не соблюдают масочный режим

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Гомельщины проверила , как в регионе соблюдается обязательный масочный режим, который ввели здесь с 9 ноября. Кое-где есть проблемы.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В частности, масочный режим игнорировали работники отделений почты и парикмахерских Гомеля, продуктовых и хозяйственных магазинов Добруша. Случаи нарушений зафиксированы и в школах Добрушского, Светлогорского, Гомельского и Буда-Кошелевского районов.

Руководители получили требования о незамедлительном устранении нарушений.

Напомним, в местных решениях об обязательном масочном режиме указано, что ношение масок обязательно:

в магазинах, торговых центрах;

в общественном транспорте;

в объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи);

в аптеках;

в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры;

в спортивных объектах;

в административных зданиях;

в отделениях банков, связи, почты;

прочих объектах, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.