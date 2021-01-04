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Прокуратура выяснила, что в Гомельской области кое-где не соблюдают масочный режим
04.01.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Гомельщины
В частности, масочный режим игнорировали работники отделений почты и парикмахерских Гомеля, продуктовых и хозяйственных магазинов Добруша. Случаи нарушений зафиксированы и в школах Добрушского, Светлогорского, Гомельского и Буда-Кошелевского районов.
Руководители получили требования о незамедлительном устранении нарушений.
Напомним, в местных решениях об
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Прокуратура проверила, как в регионе соблюдается обязательный масочный режим, который ввели здесь с 9 ноября. Кое-где есть проблемы.
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