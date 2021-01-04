«Звук как от взрыва, разбиты стекла». Минчане обсуждают странное происшествие в районе улицы Бирюзова

Источник материала: Tut.by

В минских чатах с самого утра бурно обсуждают странный звук — «как от взрыва». Его слышали утром жители улиц Скрыганова — Бирюзова, что во Фрунзенском районе столицы. Информации от МЧС о том, что это было, пока нет.



Разбитые стекла в доме на Бирюзова, 11. Фото: читатель TUT.BY

Странный звук, «как от взрыва», обсуждают в районном чате «Каскада» и в нескольких городских чатах в телеграме.

«На Скрыганова, 4, мы почувствовали тряску в момент громкого звука», «Проснулись от взрыва и от того, что качнуло дома, у сторожей на стоянке слетели вещи», — пишут жители «Каскада».

Звук разбудил местных примерно в 6.55. Встревожил он и сотрудников автостоянки «Бирюзова-Авто».

— Был громкий звук, как от взрыва. Аптечка упала со шкафчика, который прикреплен к стене, — рассказали TUT.BY на автостоянке. — Не понимаем, что произошло.

Один из автовладельцев пожаловался сотрудникам стоянки на вырванный из гнезда плафон освещения в салоне его авто.



Стоянка, с которой, по словам очевидца, во время громкого звука слетели вещи. Фото: читатель TUT.BY

На улице Бирюзова видели пожарные машины.

Также читатель прислал в редакцию фотографии дома по адресу Бирюзова, 11. Там разбито окно и сорваны пластиковые трубы с фасада. Очевидцы говорят, что от дома недавно уехала машина милиции.



Фото: читатель TUT.BY