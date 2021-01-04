Генпрокурор заявил о снижении преступности в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. В республике наблюдается общее снижение уровня преступности, об этом генеральный прокурор Андрей Швед доложил сегодня президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Швед заявил, что в 2020 году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких - на 27%, а преступлений в быту - на 11%.

"Криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности", - цитирует БелТА генпрокурора.

Последует

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