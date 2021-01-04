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Генпрокурор заявил о снижении преступности в Беларуси
04.01.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. В республике наблюдается общее снижение уровня преступности, об этом генеральный прокурор Андрей Швед доложил сегодня президенту Беларуси Александру Лукашенко.
© Photo : пресс-служба президента
Швед заявил, что в 2020 году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких - на 27%, а преступлений в быту - на 11%.
"Криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности", - цитирует
Последует
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Криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов, подчеркнул генпрокурор Андрей Швед.
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