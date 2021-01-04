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Белпочта создала национальную электронную систему - как она будет работать

04.01.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система, рассказала Sputnik пресс-секретарь Белпочты Екатерина Журавская.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Для использования системы необходимо создать электронный почтовый ящик на сайте Белпочты.

"С помощью системы можно пересылать заказные и простые письма в том числе в электронной форме. По сути та же электронная почта, которая имеет юридическую значимость. Это удобно, потому что не нужно стоять в очереди, покупать конверты и клеить марки", - пояснила представитель почтовой службы.

Отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера. В их можно вложить документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки, выписки, квитанции и прочие документы до 30 страниц, "вордовских", "экселевских" и "пдф"-файлов размером до 10 МБ.

Белпочта перенаправит письмо получателю: в электронном или же распечатанном бумажном виде. Факт получения и отправления будет фиксироваться и иметь в случае необходимости юридическую силу.

"Для пересылки письма достаточно знать почтовый адрес. Если адресат не зарегистрирован в электронной системе, почтальоны распечатают и доставят письмо лично в руки", - добавила Журавская.

По ее словам, информация, которая содержится в письме, останется конфиденциальной.

К слову, пересылка электронных писем дешевле, чем бумажных. Простое стоит 42 копейки (бумажное – 60), заказное – 1,5 рубля (бумажное – 7,68).

Также с 3 января 2021 года адресаты теперь будут получать информацию о поступлении посылок (например, из Китая) через электронную почту или СМС. Для этого отправителю необходимо указать в почтовом адресе номер мобильного телефона, электронный почтовый ящик национальной почтовой электронной системы или адрес электронной почты адресата. При этом бумажные извещения в индивидуальные почтовые ящики почтальоны будут доставлять еще некоторое время, после их упразднят.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская почтовая служба постепенно переходит в цифровой формат, и для того, чтобы отправить письмо, теперь не нужно будет покупать конверты и клеить марки.
 
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