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БПЦ тоже внесла изменения в Конституцию
04.01.2021 12:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Изменениями в Конституцию, которые анонсировались еще в прошлом году и которые никто особо не обсуждает с народом, занимаются даже в Белорусской православной церкви.
У Белорусской православной церкви есть свои предложения по внесению изменений в основной закон страны. Об этом
«Мы больше касаемся вопросов социальной сферы. Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых. И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание. Как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом, конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать. Мы свои предложения вынесли. Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — сказал митрополит.
Напомним, что в прошлом году власти начали разговоры об изменении Конституции. Сперва предложения по улучшению главного закона страны власти собирали до 25 октября, но в итоге срок
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Изменениями в Конституцию, которые анонсировались еще в прошлом году и которые никто особо не обсуждает с народом, занимаются даже в Белорусской православной...
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