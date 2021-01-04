БПЦ тоже внесла изменения в Конституцию

Изменениями в Конституцию, которые анонсировались еще в прошлом году и которые никто особо не обсуждает с народом, занимаются даже в Белорусской православной церкви.

У Белорусской православной церкви есть свои предложения по внесению изменений в основной закон страны. Об этом рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин в эфире телеканала ОНТ. Он отметил, что церковь желает уместить в Конституцию свое видение ряда социальных процессов.

«Мы больше касаемся вопросов социальной сферы. Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции, традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены: забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых. И вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях белорусского народа, патриотическое воспитание. Как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая в формировании молодого человека. Об этом, конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать. Мы свои предложения вынесли. Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктом, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности на традициях белорусского народа», — сказал митрополит.