Политзаключенный Игорь Лосик голодает уже 21 день. Адвокат рассказал о его состоянии

Источник материала: Tut.by

Перед Новым годом адвокат посетил в жодинском СИЗО Игоря Лосика — администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга», которого ранее признали политзаключенным, и рассказал, как у него дела. Об этом « Свабоде » рассказала его жена Дарья. 15 декабря в знак протеста против обвинения Лосик объявил голодовку. Она длится уже 21 день.



Фото: Instagram @finka1991

«Адвокат говорит, что чувствовал он себя хорошо, у него брали кровь, взвешивали… Пьет воду и чай, нормогидрон для восстановления солевого баланса в организме. Пока не собирается прекращать голодовку», — сказала Дарья Лосик.

Игорь Лосик передал жене, что надеется, что его протест победит — и все обвинения с него будут сняты.

Дарья и ее дочь Паулина встретили Новый год с ее родителями. Девочка получила множество подарков, в том числе от незнакомцев из разных уголков Беларуси.

4 января у Паулины день рождения, девочке исполняется два года.

Напомним, с июня Игорь Лосик находится под стражей. Он проходит обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Срок содержания под стражей по этой статье может составлять до полугода, этот срок истекал 25 декабря. Но 15 декабря Игорю Лосику предъявили новое обвинение по ст. 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в ч. 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках). После этого срок содержания под стражей был продлен. В знак протеста Игорь Лосик объявил голодовку. Сначала к нему присоединилась и его жена Дарья, но несколько дней спустя она приостановила голодовку.