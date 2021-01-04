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Политзаключенный Игорь Лосик голодает уже 21 день. Адвокат рассказал о его состоянии
04.01.2021 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перед Новым годом адвокат посетил в жодинском СИЗО Игоря Лосика — администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга», которого ранее признали политзаключенным, и рассказал, как у него дела. Об этом «
«Адвокат говорит, что чувствовал он себя хорошо, у него брали кровь, взвешивали… Пьет воду и чай, нормогидрон для восстановления солевого баланса в организме. Пока не собирается прекращать голодовку», — сказала Дарья Лосик.
Игорь Лосик передал жене, что надеется, что его протест победит — и все обвинения с него будут сняты.
Дарья и ее дочь Паулина встретили Новый год с ее родителями. Девочка получила множество подарков, в том числе от незнакомцев из разных уголков Беларуси.
4 января у Паулины день рождения, девочке исполняется два года.
Напомним, с июня Игорь Лосик находится под стражей. Он
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15 декабря в знак протеста против обвинения Лосик объявил голодовку. Она длится уже 21 день.
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