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В Минске - сильный туман. Посмотрите, как это выглядит (плюс рекомендации от МЧС)

04.01.2021 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске — сильный туман, он сохранится до конца дня и продолжится ночью. Синоптики говорят о видимости 100−500 метров.


Сильный туман в Минске в декабре 2019-го. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во многих частях Минска — сильный туман. На сайте Белгидромета — предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.

Туманы, говорят синоптики, наблюдаются в столице и регионах. С 11 до 16 часов 4 января они распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца понедельника.

Будет туманно и ночью с понедельника на вторник. Видимость в тумане — 100−500 метров.

Вот фотографии минского тумана в инстаграме.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lena Polonetskaya (@lenapolonetskaya)

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Сфотографировали Минск в сильный туман. Попробуйте угадать эти здания

Если вы на авто. Вот рекомендации МЧС

МЧС напоминает, что в туман снижается видимость, затрудняется движение транспорта и увеличивается вероятность ДТП.

Спасатели рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений на автомобиле.

Большинство ДТП в условиях тумана происходят с транспортными средствами, которые движутся впереди. Туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений, скорость нужно снижать плавно. Стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас. При движении в тумане водители быстрее утомляются, так что осторожность не будет излишней.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске - сильный туман, он сохранится до конца дня и продолжится ночью. Синоптики говорят о видимости 100−500 метров.
 
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