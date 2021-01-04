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Осторожно, туманы! Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

04.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за тумана в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Густая дымка на большей части страны сохранится до конца дня и в течение ночи. Видимость - 100-500 метров. Местами пройдет дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица. ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть предельно осторожными. Сложные погодные условия прогнозируют синоптики и на завтра.

 
 
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Из-за тумана в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Густая дымка на большей части страны сохранится до конца дня и в течение ночи. Видимость - 100-500 метров....
 
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