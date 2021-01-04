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В Минске прошел очень таинственный Марш мудрости - пенсионеры «нашлись» возле станции метро «Восток»

04.01.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске прошел очередной Марш мудрости. На этот раз пенсионеры так зашифровали точку сбора, что сложно было понять, где же они соберутся.

«Самые мудрые собираются в точке мудрости». «Геолокация: ТКНК ФФ», — так описывали точку сбора очередной акции солидарности в соцсетях, заодно пенсионеры упоминали метро.

Пользователи соцсетей ломали головы, разгадывая ребус, а пенсионеры в итоге «нашлись» у станции метро «Восток». Несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта, но вскоре люди разошлись.

 
Теги: Минск
 
 
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«Самые мудрые собираются в точке мудрости». «Геолокация: ТКНК ФФ», - так описывали точку сбора очередной акции солидарности в соцсетях, заодно пенсионеры упоминали...
 
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