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В Минске прошел очень таинственный Марш мудрости - пенсионеры «нашлись» возле станции метро «Восток»
04.01.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске прошел очередной Марш мудрости. На этот раз пенсионеры так зашифровали точку сбора, что сложно было понять, где же они соберутся.
«Самые мудрые собираются в точке мудрости». «Геолокация: ТКНК ФФ», — так описывали точку сбора очередной акции солидарности в соцсетях, заодно пенсионеры упоминали метро.
Пользователи соцсетей ломали головы, разгадывая ребус, а пенсионеры в итоге «нашлись» у станции метро «Восток». Несколько десятков человек выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта, но вскоре люди разошлись.
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В Минске прошел очень таинственный Марш мудрости - пенсионеры «нашлись» возле станции метро «Восток»
«Самые мудрые собираются в точке мудрости». «Геолокация: ТКНК ФФ», - так описывали точку сбора очередной акции солидарности в соцсетях, заодно пенсионеры упоминали...
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