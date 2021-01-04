Эксперт: Генпрокуратура может предложить увеличить сроки за экстремизм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Разработчики изменений в законодательство об экстремизме будут предлагать увеличение сроков наказания, а также расширят число противоправных деяний, которые попадают под понятие "экстремизм", данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовно-процессуального права.

Генеральная прокуратура в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства в части усиления ответственности за проявления экстремизма, об этом заявил в понедельник 4 января генпрокурор Андрей Швед по итогам доклада президенту.

Эксперт полагает, что разработчики законопроекта будут предлагать ужесточить наказание за те правонарушения, которые были совершены участниками протестных акций.

"Речь идет и о "рельсовой войне", и о перекрытии дорог, и о противоправных действиях в отношении сотрудников правоохранительных органов", – полагает он.

По его мнению, если ранее эти статьи относились к так называемой охране общественного порядка, то теперь они могут получить все признаки экстремисткой квалификации.

Собеседник Sputnik полагает, что Генеральная прокуратура подготовит к началу весенней сессии новый законопроект. "Я думаю, что анонсированный генпрокурором проект закона об усилении ответственности за экстремизм, может быть в овальном зале уже на открытии весенней сессии", – сказал эксперт.

Наказание за "слив" данных

По мнению эксперта, будет предложено ужесточить ответственность за "слив" в интернет личных данных сотрудников правоохранительных структур, а также за угрозы представителям власти, депутатам, судьям.

"Все те противоправные деяния, с которыми страна столкнулась во время протестов, будут тщательным образом проанализированы, будет по ним обобщена судебная практика и будет подготовлен проект закона", – считает собеседник Sputnik.

По его мнению, определенные изменения получит и законодательство о массовых мероприятиях, о республиканских и местных собраниях, о правовом положении иностранных граждан, об оружии.

Инициативы КГБ

Впервые уголовная ответственность за деяния экстремистской направленности в белорусское законодательство была введена в 2016 году. До этого белорусский уголовный закон не содержал ни одной нормы, предусматривающей ответственность за экстремизм. Была только уголовная ответственность за терроризм. Определение экстремизма в национальном законодательстве существовало, но оно к тому времени не пересматривалось около десяти лет.

За распространение информации

Эксперт полагает, что Генпрокуратура может предложить ужесточить ответственность за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности. "Нельзя исключать, что может быть введена уголовная ответственность с наказанием в виде реального срока", – сказал специалист.

Он напомнил, что прошлый раз законодательство в этой области ужесточалось около пяти лет назад – новая редакция статьи 17.11 КоАП ввела административную ответственность за тиражирование экстремистских материалов, в том числе не включенных в республиканский список.

Более пяти лет назад КГБ инициировало ужесточение законодательства за преступления и противоправные действия, связанные с экстремизмом, после "цветной революции" в соседней Украине. Тогда основной посыл в законодательных предложениях КГБ по усилению ответственности за экстремизм касался участия белорусских граждан в военных действиях за рубежом и "экспорта" "цветных революций".

Тогда было предложено внести в Уголовный кодекс ответственность только для наемников, то есть лиц, воюющих исключительно из корыстной заинтересованности. Тогда не стали добавлять в УК норму об уголовной ответственности для наемников, которые участвуют в вооруженных конфликтах по идейным и иным соображениям.