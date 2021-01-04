Приехали в гости. В Оршанском районе мужчина стрелял в племянницу и ее знакомого

Источник материала: Tut.by

В деревне Росский Селец Оршанского района вечером 2 января 30-летний мужчина стрелял из ружья в 16-летнюю племянницу и ее знакомого. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Девушка приехала с друзьями в гости к дедушке. Во дворе ее встретил дядя. Он был пьян и угрожал племяннице убийством.

Девушка все же решилась войти в дом. Вскоре туда пришел родственник — с охотничьим ружьем. Увидев, что он заряжает его патронами, племянница с криком выбежала на улицу. Мужчина пошел за ней. С помощью знакомого парня девушке удалось убежать.

Сельчанин дважды выстрелил из ружья: вначале — в сторону убегавших, затем — в воздух.

Девушка и парень не пострадали, на следующий день они обратились в милицию.

Мужчина задержан, ружье с патронами у него изъяли. Возбуждено уголовное дело за угрозу убийством.