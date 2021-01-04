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В Витебской области уже неделю ликвидируют последствия аварий из-за непогоды

04.01.2021 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже неделю — с 29 декабря — энергетики Витебской области и их коллеги из других регионов возвращают электричество в населенные пункты, пострадавшие от непогоды, сообщает «Витебскэнерго».


Фото: «Витебскэнерго»

Напомним, 29 декабря в Витебской области шел ледяной дождь, дул шквалистый ветер. Из-за стихии в населенных пунктах Витебского, Оршанского, Городокского и Лиозненского районов пропало электричество: ветер валил деревья на линии электропередач. Энергетики устраняли аварии круглые сутки, для них организовали горячее питание.

К вечеру 31 декабря восстановили электроснабжение в более чем 600 населенных пунктов. Оставшиеся отключения ликвидировали 1 января, сообщает «Витебскэнерго».

Однако 2 и 3 января в некоторых районах области прошел сильный мокрый снег с метелью. Деревья снова падали на провода. Без света остались населенные пункты в Верхнедвинском, Поставском, Шарковщинском, Россонском и Полоцком районах. Витебским энергетикам пришли на помощь коллеги из Гродно и Минска.

4 января специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение в 82 населенных пунктах области.

— В основном это утренние отключения 4 января. Аварии устраняют почти 100 человек и 33 единицы техники. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, используются дизель-генераторные установки, — отмечают в «Витебскэнерго».

Сложная метеообстановка сохраняется в Верхнедвинском, Россонском и Полоцком районах: идет мокрый снег с порывами ветра.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Уже неделю - с 29 декабря - энергетики Витебской области и их коллеги из других регионов возвращают электричество в населенные пункты, пострадавшие от непогоды.
 
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