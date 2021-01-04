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"Белпочта" пенсии за 7 января выплатит досрочно
04.01.2021 16:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Пенсионеры, получающие пенсии в почтовых отделениях, смогут забрать деньги досрочно, сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".
В связи с тем что 7 января в республике отмечается православное Рождество, этот день в стране является официальным выходным.
В отделениях почтовой связи Могилевской области пенсии за этот день будут выплачиваться с 5 января, во всех остальных областях и Минске – 6 января.
В четверг 7 января в республике будут функционировать только дежурные почтовые отделения. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте "Белпочты".
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Раньше всех пенсии на почте смогут получить жители Могилевской области – им деньги будут выдавать с 5 января.
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