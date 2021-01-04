"Белпочта" пенсии за 7 января выплатит досрочно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Пенсионеры, получающие пенсии в почтовых отделениях, смогут забрать деньги досрочно, сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".

В связи с тем что 7 января в республике отмечается православное Рождество, этот день в стране является официальным выходным.

В отделениях почтовой связи Могилевской области пенсии за этот день будут выплачиваться с 5 января, во всех остальных областях и Минске – 6 января.

В четверг 7 января в республике будут функционировать только дежурные почтовые отделения. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте "Белпочты".