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Прогноз погоды на 5 января
04.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса. Ночью и утром во многих районах республики ожидается туман.
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Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса. Ночью и утром во многих районах республики ожидается туман.
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