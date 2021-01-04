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Выходные встретят минчан настоящим зимним морозом

04.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за тумана синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Прогнозируется дождь и мокрый снег. И завтра в столице пасмурно, температура воздуха - от 0 до 2 градусов тепла. На дорогах - гололедица. В среду похолодает - до минус 3. А выходные встретят нас настоящим зимним морозом - в субботу от минус 8 до минус 12 градусов, в воскресенье - местами до 15 мороза!

 
 
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Из-за тумана синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Прогнозируется дождь и мокрый снег. И завтра в столице пасмурно, температура воздуха - от 0 до 2...
 
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