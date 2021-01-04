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Из-за тумана в Национальном аэропорту Минск не смог приземлиться самолет "Иракских авиалиний"
04.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана. Густая дымка на большей части страны сохранится до конца дня и в течение ночи. Видимость 100-500 метров. Местами пройдет дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица. ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть предельно осторожными. Сложные погодные условия прогнозируют синоптики и на завтра.
Из-за тумана сегодня в Национальном аэропорту Минск не смог приземлиться самолет "Иракских авиалиний", летевший из Багдада. Он был отправлен на запасной аэродром в Гомель.
А в некоторых районах Витебской области в усиленном режиме работают энергетики. Они продолжают восстановление электроснабжения в восьми десятках населенных пунктах. Напомним, провода и опоры ЛЭП не выдержали налипшего снега.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана. Густая дымка на большей части страны сохранится до конца дня и в течение ночи. Видимость 100-500 метров....
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