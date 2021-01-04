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Новогодний праздник для юных белорусов во Дворце Независимости

04.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Праздник продолжается. По доброй традиции в первые дни нового года во Дворце Независимости проходят представления для юных белорусов.

В гостях сегодня побывали ребята, добившиеся особых успехов в учебе и спорте, а также те, кто особенно в эти праздничные дни нуждается в повышенном внимании и заботе - малыши из приемных и многодетных семей со всей страны. Чтобы отвлечься от недетских раздумий, поверить в чудо и доброту сердец, этот праздник организовали специально для них. Разрешили любые детские шалости. Ребята соревновались наперегонки, играли в прятки, разыгрывали сценки из любимых мультфильмов, а еще участвовали в мастер-классах по созданию новогодних поделок, пели, танцевали вместе с любимыми сказочными персонажами и, конечно, загадывали желания.

Новый год, безусловно, семейное торжество. Но так случилось, что многие из этих ребят не смогут встретить его вместе с родными. Поэтому сегодняшняя встреча наполнена особым теплом и искренней благодарностью за то, что праздничные дни у них прошли в такой большой компании и теплой атмосфере. Каждый ребенок получил подарок от имени главы государства.

 
 
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Праздник продолжается. По доброй традиции в первые дни нового года во Дворце Независимости проходят представления для юных белорусов. В гостях сегодня...
 
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