Суд приостановил высылку барановичского активиста - а того уже принудительно вывезли из страны

Источник материала: Tut.by

Россиянина Олега Малащенко задержали и принудительно выдворили из Беларуси 30 декабря. В начале года ему пришла повестка, в которой сообщали, что дело о его высылке приостановлено, и просили явиться в суд 14 января, сообщает Intex-press .



Олег и Татьяна Малащенко. Фото из личного архива

Еще 1 декабря Олег Малащенко отправил апелляционную жалобу на решение отдела по гражданству и миграции Барановичского ГОВД в Брестский областной суд, но до депортации ответа так и не получил. Также он написал в Барановичский ГОВД письмо о том, что он не может выполнить требования отдела по гражданству и миграции, пока не придет ответ на апелляцию из Брестского суда.

Через несколько дней после депортации, 4 января, на адрес, где проживал Олег Малащенко, пришло определение Барановичского суда, в котором сказано, что дело о высылке мужчины приостановлено, рассказала его жена Татьяна Малащенко.

— Суд определил возбудить гражданское дело по жалобе мужа на постановление ОВД Барановичского горисполкома о высылке из страны. Олегу также пришла повестка явиться в суд 14 января. Но как это возможно, если сейчас муж за пределами Беларуси? — рассказала Татьяна Малащенко.

Олег Малащенко — уроженец Барановичей. С семьей он живет здесь с 2004 года. У него двое несовершеннолетних детей, жена и 85-летняя мать. Мужчина — бывший офицер, заканчивал военную службу в России, поэтому автоматически получил российское гражданство. После службы переехал на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился работать на авиазавод.

Семья Малащенко активно участвует в общественной жизни города. Супруги добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.