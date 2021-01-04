В Бобруйске сносят колесо обозрения. Его хотели заменить другим - за миллион долларов

Источник материала: Tut.by

В городском парке Бобруйска сносят колесо обозрения, пишет «Коммерческий курьер». Что будет на его месте, пока не ясно, но были планы заменить аттракцион на более современный и дорогой — за миллион долларов.



Фото: Анна Семенова, «Коммерческий курьер»

По словам очевидцев, колесо сняли с оси еще в декабре, и часть конструкции уже увезли на металлолом. Часть колеса осталась лежать рядом с опорами.

О замене 20-метрового колеса обозрения, которое простояло в городском парке культуры и отдыха Бобруйска более 50 лет, говорили еще в 2018 году. Директор парка Сергей Белозорович говорил, что аттракцион не был особо популярным, посетители жаловались, что с его высоты видны лишь верхушки деревьев.

В марте 2020 года на сайте Могилевского облисполкома появилась информация о проекте «Колесо счастья». Срок реализации проекта — 2020−2023 годы, организация-заявитель — ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска», а задача проекта — установка нового колеса обозрения высотой в 40−50 метров. Указана и общая сумма финансирования: 1 млн долларов, из которых софинансирование — лишь 20 тыс. долларов.