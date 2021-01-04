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В Бобруйске сносят колесо обозрения. Его хотели заменить другим - за миллион долларов
04.01.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В городском парке Бобруйска сносят колесо обозрения,
По словам очевидцев, колесо сняли с оси еще в декабре, и часть конструкции уже увезли на металлолом. Часть колеса осталась лежать рядом с опорами.
О замене 20-метрового колеса обозрения, которое простояло в городском парке культуры и отдыха Бобруйска более 50 лет, говорили еще в 2018 году. Директор парка Сергей Белозорович говорил, что аттракцион не был особо популярным, посетители жаловались, что с его высоты видны лишь верхушки деревьев.
В марте 2020 года на сайте Могилевского облисполкома
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У дирекции парке не удалось пока получить комментарий о том, что будет дальше с аттракционом.
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