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Клуб будущих мужей открывают в Могилеве. Рассказываем, для кого и что там будут делать

04.01.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Клуб будущих мужей открывается в Могилеве. Занятия будут бесплатными, проходить по субботам, и ждут на них мужчин в возрасте 18−35 лет. Проект организовывает могилевский активист Георгий Губкин.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: @hotdudesinthekitchen

Проект Георгия Губкина «Клуб будущих мужей» победил на конкурсе молодежных инициатив «Yes, you» — и Центр городских инициатив помог его начать.

Автор проекта считает, что в современном обществе есть кризис понятия «мужчина». Есть проблема у самих мужчин с обсуждением своих проблем без критики, но с коллективным поиском решения проблем. И это нужно решать на специализированной площадке.

Своей целью проект поставил сформировать у участников уверенность в себе как в
мужчинах, сформировать мужское позитивное комьюнити, помочь решить специфические мужские социальные проблемы.

На встречах будут обсуждать различные темы: разрушение стереотипов о мужчинах и женщинах, планирование семейного бюджета, психологические проблемы при вступлении в брак и т.д. Будут даже мастер-классы по танцам.

Желающим стать участником проекта нужно заполнить анкету — тут — до 11 января. Количество мест ограничено. С отобранными участниками свяжутся организаторы. Первая встреча запланирована на 16 января, всего их будет пока четыре.

 
Теги: Могилев
 
 
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Занятия будут бесплатными, нужно лишь отправить заявку до 11 января.
 
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