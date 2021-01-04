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Клуб будущих мужей открывают в Могилеве. Рассказываем, для кого и что там будут делать
04.01.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Клуб будущих мужей открывается в Могилеве. Занятия будут бесплатными, проходить по субботам, и ждут на них мужчин в возрасте 18−35 лет. Проект организовывает могилевский активист Георгий Губкин.
Проект Георгия Губкина «Клуб будущих мужей» победил на конкурсе молодежных инициатив «Yes, you» — и Центр городских инициатив помог его начать.
Автор проекта считает, что в современном обществе есть кризис понятия «мужчина». Есть проблема у самих мужчин с обсуждением своих проблем без критики, но с коллективным поиском решения проблем. И это нужно решать на специализированной площадке.
Своей целью проект поставил сформировать у участников уверенность в себе как в
На встречах будут обсуждать различные темы: разрушение стереотипов о мужчинах и женщинах, планирование семейного бюджета, психологические проблемы при вступлении в брак и т.д. Будут даже мастер-классы по танцам.
Желающим стать участником проекта нужно заполнить анкету —
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Занятия будут бесплатными, нужно лишь отправить заявку до 11 января.
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