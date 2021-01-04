ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: Минчанин оскорбил милиционера и попытался уехать в одну из стран Балтии

04.01.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За оскорбление милиционера в интернете будут судить жителя столицы: последний пытался избежать наказания, уехав за границу. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Изображение: freestocks / unsplash.com

Как сообщается, 6 октября прошлого года 37-летний минчанин оскорбил сотрудника милиции в своем посте, размещенном «в одном из деструктивных телеграм-каналов». Хотя мужчина писал под вымышленным ником, его личность смогли установить.

Ему были предъявлены обвинения по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси, а наличие в его сообщении в Сети состава преступления позднее подтвердила экспертиза. Тем не менее мужчина не был заключен под стражу.

В начале декабря прошлого года, когда расследование дела завершалось, автор интернет-поста решил уехать за рубеж, но был задержан при попытке выезда в Литву. Как сообщается, судя по обилию вещей, минчанин планировал остаться в балтийской республике надолго. В настоящий момент мужчина находится под стражей, а его дело было передано прокурору для дальнейшего направления в суд.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы избежать наказания, мужчина пытался уехать за рубеж, но был задержан при пересечении границы.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Белпочта" пенсии за 7 января выплатит досрочно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика