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СК: Минчанин оскорбил милиционера и попытался уехать в одну из стран Балтии
04.01.2021 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За оскорбление милиционера в интернете будут судить жителя столицы: последний пытался избежать наказания, уехав за границу. Об этом
Как сообщается, 6 октября прошлого года 37-летний минчанин оскорбил сотрудника милиции в своем посте, размещенном «в одном из деструктивных телеграм-каналов». Хотя мужчина писал под вымышленным ником, его личность смогли установить.
Ему были предъявлены обвинения по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси, а наличие в его сообщении в Сети состава преступления позднее подтвердила экспертиза. Тем не менее мужчина не был заключен под стражу.
В начале декабря прошлого года, когда расследование дела завершалось, автор интернет-поста решил уехать за рубеж, но был задержан при попытке выезда в Литву. Как сообщается, судя по обилию вещей, минчанин планировал остаться в балтийской республике надолго. В настоящий момент мужчина находится под стражей, а его дело было передано прокурору для дальнейшего направления в суд.
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Чтобы избежать наказания, мужчина пытался уехать за рубеж, но был задержан при пересечении границы.
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