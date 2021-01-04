СК: Минчанин оскорбил милиционера и попытался уехать в одну из стран Балтии

Источник материала: Tut.by

За оскорбление милиционера в интернете будут судить жителя столицы: последний пытался избежать наказания, уехав за границу. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Изображение: freestocks / unsplash.com

Как сообщается, 6 октября прошлого года 37-летний минчанин оскорбил сотрудника милиции в своем посте, размещенном «в одном из деструктивных телеграм-каналов». Хотя мужчина писал под вымышленным ником, его личность смогли установить.

Ему были предъявлены обвинения по статье 369 (Оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси, а наличие в его сообщении в Сети состава преступления позднее подтвердила экспертиза. Тем не менее мужчина не был заключен под стражу.

В начале декабря прошлого года, когда расследование дела завершалось, автор интернет-поста решил уехать за рубеж, но был задержан при попытке выезда в Литву. Как сообщается, судя по обилию вещей, минчанин планировал остаться в балтийской республике надолго. В настоящий момент мужчина находится под стражей, а его дело было передано прокурору для дальнейшего направления в суд.