Как сейчас выглядит и работает в Гродно один из бункеров времен «холодной» войны

Источник материала: Tut.by

В Гродно сейчас существует около сотни бомбоубежищ. Среди них даже проводят конкурсы, выделяя бомбоубежище образцового содержания. Одно из таких сооружений находится на одном из гродненских заводов, рассказывает газета «Звязда». Правда, попасть на экскурсию сюда вряд ли просто так получится.



Фото: zviazda.by

Заводское бомбоубежище сейчас на капитальном ремонте, который проводят каждые 10 лет. Начальник штаба гражданской обороны на предприятии Сергей Носулько рассказывает, что такой ремонт — здесь обычное дело.

— Это подвал, здесь и влага может быть, и грунтовые воды проступают, оборудование гниет, ржавеет, надо за этим следить, красить, проветривать, — говорит Сергей Носулько.

Бомбоубежище находится на глубине четырех метров. Это достаточно просторное помещение, разбитое на несколько частей. На входе — массивные двери. Их здесь несколько. Они ставятся еще и на аварийном выходе, который через туннель ведет на улицу. Пожалуй, самая главная часть бомбоубежища — вентиляционная камера, которая обеспечивает укрытие чистым воздухом, поступающим с улицы. Он проходит очистку при помощи различных фильтров и по трубам поступает в подземное помещение. Есть здесь своя система вентиляции, а вот мобильная связь не тянет. Вместо этого в бомбоубежище имеется проводной телефон и радиостанция.



Фото: zviazda.by

Также здесь есть резервуары для аварийного запаса питьевой воды на четыре тысячи литров. За их состоянием следит санэпидслужба. Аварийное освещение обеспечивает автономная дизельная станция.

Данное бомбоубежище рассчитано на 600 человек. Есть спальные места: в отдельной комнате обустроены двухэтажные нары. Все готова на случай чрезвычайных ситуаций. Только нет необходимых запасов продуктов.

— Их принесут при объявлении чрезвычайной ситуации. В течение 12 часов хранилище должно быть подготовлено, все лишнее выносится, c баз поступают продукты с расчетом на пять суток. Это консервы, крупы, сухие каши, которые можно залить кипятком. На раздаче стоит холодильник, тут есть и окошко для выдачи пайка. Для обслуживания на заводе создано отдельное звено из числа работников. Каждый отвечает за свой участок, — объяснил Сергей Насулько.



Фото: zviazda.by

В бомбоубежище, кстати, нельзя заходить с животными.

Самая просторная комната — для пребывания эвакуированных граждан. Сейчас здесь располагается класс, где проходят занятия по гражданской обороне. Раз в месяц — проверка системы оповещения. Такой же сигнал будет звучать во время настоящей угрозы — это военные действия, химические и радиационные аварии на предприятиях, стихийные бедствия.

Кстати, ни это, ни другие бомбоубежища города никогда не были задействованы по прямому назначению, хотя строились еще в 1950-е годы. Так же мирно здесь пережили и времена «холодной» войны. Да и стихийных катаклизмов таких масштабов в регионе не наблюдалось.



Фото: zviazda.by

Сейчас многие оборонительные сооружения такого типа можно сдавать в аренду или использовать для потребностей предприятия — правда, нельзя делать перепланировку. Бомбоубежища могут «работать» и в мирных целях — и кое-где так и происходит. Кто-то обустраивает там склады, где-то подземные помещения отдаются под спортивные залы. Есть примеры создания тира, тренажерные залы и даже бани. Некоторые предприятия в своих бомбоубежищах делают бытовки для работников с душевыми кабинками. В одном из самых больших в городе убежищ долгое время работал физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще один объект возле обувной фабрики будет использоваться для хранения продуктов одного из торговых предприятий. Но в то же время в случае необходимости убежища могут быть быстро приведены в «боевую» готовность.