Мужчина слепил во дворе своего дома снеговика с надписью «Жыве Беларуь» - и получил протокол по 23.34

Источник материала: Tut.by

Житель Гомельского района слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем «Жыве Беларусь». Через два дня к нему пришел участковый и составил протокол за пикет. Такую историю рассказал TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.



Как утверждает сельчанин, за этого снеговика на него составили протокол

— Мужчина вылепил снеговика на своем огороде 24 декабря. Через пару дней началась оттепель — и он растаял. Однако через некоторое время к сельчанину пришел участковый и предъявил ему фото того самого снеговика, а затем составил на мужчину протокол по статье 23.34 КоАП, — рассказал подробности Судаленко.

К правозащитнику мужчина обратился за правовой помощью.

Общаться с журналистами он пока не хочет. Возможно, подробности этой странной истории станут известны в суде.