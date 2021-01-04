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Мужчина слепил во дворе своего дома снеговика с надписью «Жыве Беларуь» - и получил протокол по 23.34
04.01.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Гомельского района слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем «Жыве Беларусь». Через два дня к нему пришел участковый и составил протокол за пикет. Такую историю рассказал TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.
— Мужчина вылепил снеговика на своем огороде 24 декабря. Через пару дней началась оттепель — и он растаял. Однако через некоторое время к сельчанину пришел участковый и предъявил ему фото того самого снеговика, а затем составил на мужчину протокол по статье 23.34 КоАП, — рассказал подробности Судаленко.
К правозащитнику мужчина обратился за правовой помощью.
Общаться с журналистами он пока не хочет. Возможно, подробности этой странной истории станут известны в суде.
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Мужчина слепил во дворе своего дома снеговика с надписью «Жыве Беларуь» - и получил протокол по 23.34
Возможно, подробности этой странной истории станут известны на судебном заседании.
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