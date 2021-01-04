ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина слепил во дворе своего дома снеговика с надписью «Жыве Беларуь» - и получил протокол по 23.34

04.01.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Гомельского района слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем «Жыве Беларусь». Через два дня к нему пришел участковый и составил протокол за пикет. Такую историю рассказал TUT.BY правозащитник Леонид Судаленко.


Как утверждает сельчанин, за этого снеговика на него составили протокол

— Мужчина вылепил снеговика на своем огороде 24 декабря. Через пару дней началась оттепель — и он растаял. Однако через некоторое время к сельчанину пришел участковый и предъявил ему фото того самого снеговика, а затем составил на мужчину протокол по статье 23.34 КоАП, — рассказал подробности Судаленко.

К правозащитнику мужчина обратился за правовой помощью.

Общаться с журналистами он пока не хочет. Возможно, подробности этой странной истории станут известны в суде.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, подробности этой странной истории станут известны на судебном заседании.
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика