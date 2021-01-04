Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Андрей Швед доложил Александру Лукашенко о выполнении его поручений по наведению порядка на улицах. Если коротко — никто не уйдет от ответственности, а ответственность за проявления экстремизма предлагают усилить, пишет «Звязда» .



Андрей Швед. Скриншот видео "Беларусь 1"

«Принцип неотвратимости наказания реализуется в полном объеме»

— Комплекс мер, который разработан и реализован, дает положительные результаты, и это видно невооруженным глазом. Сегодня на наших улицах обеспечена безопасность, мир и покой, и правоохранительные органы и дальше будут работать в таком ключе, — заявил Швед.

Генпрокурор также уверил, что «принцип неотвратимости наказания реализуется в полном объеме».

— Доложено про результаты работы по поиску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков и про перспективы этой работы. Хочу сказать, что в 2021 году интенсивность поиска таких личностей только возрастет. Поставлена задача сделать так, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности, — рассказал генпрокурор.

На некоторых предприятиях по два-три месяца не выплачивали зарплату

Генпрокурор также рассказал, что в докладе были представлены результаты работы и по другим направлениям. В частности, в четвертом квартале прошлого года проверялось соблюдение законодательства о выплате заработной платы. Оказалось, что в некоторых организациях, особенно на предприятиях численностью до 15 человек, сотрудники не получали зарплату по два-три месяца.

— Мы нашли более 500 таких организаций, приняли меры реагирования, и теперь почти все они получили зарплату, — сказал Андрей Швед. — Эти вопросы находятся под постоянным контролем.

Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма

Речь на встрече с Александром Лукашенко шла и о расширении полномочий прокуроров, в первую очередь «в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения. По словам Андрея Шведа, Александр Лукашенко поручил внести в этом году соответствующие предложения.

— Кроме того, Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка. И в этой части также дано поручение в этом году внести соответствующие предложения. Не только в плане усиления ответственности за экстремизм, а вообще всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране.

Прокуратура, в частности, предлагает конкретизировать определенные действия и квалифицировать их как экстремизм, усилить ответственность, в том числе уголовную, за экстремизм и связанные с ним преступления. Речь также идет о более точных критериях, по которым определенные действия будут проявлять признаки экстремизма.