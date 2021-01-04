Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым наступивший 2021-й объявлен Годом народного единства, сообщили в пресс-службе главы государства.

О планах, каким будет текущий год, стало известно 1 января: лидер страны анонсировал их в своем новогоднем обращении к нации.

"Президент подписал Указ № 1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что согласно документу Совмин, Мингорисполком и облисполкомы должны будут разработать республиканский план, в котором будут прописаны мероприятия по проведению Года народного единства. Кроме того, данные органы власти должны будут обеспечить координацию деятельности различных организаций по выполнению плана.

Напомним, предыдущие три года в Беларуси были посвящены малой родине.

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