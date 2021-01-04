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Лукашенко официально объявил 2021-й Годом народного единства
04.01.2021 17:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым наступивший 2021-й объявлен Годом народного единства, сообщили в пресс-службе главы государства.
О планах, каким будет текущий год,
"Президент подписал Указ № 1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что согласно документу Совмин, Мингорисполком и облисполкомы должны будут разработать республиканский план, в котором будут прописаны мероприятия по проведению Года народного единства. Кроме того, данные органы власти должны будут обеспечить координацию деятельности различных организаций по выполнению плана.
Напомним, предыдущие три года в Беларуси были посвящены малой родине.
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Совмин и облисполкомы разработают республиканский план мероприятий для сплочения и консолидации общества.
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