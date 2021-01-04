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Учился в подпольной семинарии, думал стать врачом. Что известно о новом главе католической церкви Беларуси

04.01.2021 18:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа Франциск принял отставку главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича. 3 января ему исполнилось 75 лет, и он ушел на пенсию. Его преемником стал Казимир Великоселец, епископ-помощник Пинской епархии. В мае 2020-го он отметил 75-летие, однако Папа позволил ему оставаться в должности как минимум следующие два года. Что известно о новом главе католической церкви Беларуси?


Казимир Великоселец. Фото: catholic.by

Казимир Великоселец родился в мае 1945-го, за несколько дней до Победы, в деревне Староволя Пружанского района, это в Беловежской пуще. Ксендз вспоминал, что отец возил его в костел за 60 км от дома — в Кобрин, добирались на велосипеде, выезжать нужно было в 2 ночи, чтобы к 8 утра попасть на службу. Как отмечает сайт catholic.by, именно тогда и родилась его глубокая вера.

Религия тогда не поощрялась, но Казимир продолжал верить в Бога — и когда служил в армии, и когда работал сварщиком на строительстве универмага в Вильнюсе. Хотя по его воспоминаниям, задумывался и о поступлении в медицинский институт.

Три года власти не разрешали Казимиру поступить в Рижскую духовную семинарию, но будущий епископ не терял времени зря: он учился нелегально. В Вильнюсе он познакомился с Тадеушем Кондрусевичем, молодым священником, который служил там, и помогал литературой новому приятелю.

В 1981 году Казимир Великоселец поступил в Рижскую духовную семинарию, сразу на третий курс. По окончанию был назначен в свой первый приход в деревне Ишкольдь Барановичского района. Здесь находится самый старый из не подвергшихся перестройкам костел, XV века. В 80-е священников не хватало, поэтому ксендз одновременно проводил службу в населенных пунктах на границах трех областей: Гродненской, Брестской и Минской. Помимо пастырского служения занимался реконструкцией и ремонтом костелов.

В июне 1999  получил посвящение в епископы Пинской епархии. Состоит в ордене доминиканцев. В последние годы жил и служил в Гомеле. Согласно каноническому праву католической церкви иерархи по достижении 75 лет пишут прошение об отставке. Казимир Великоселец достиг этого возраста в мае 2020-го, однако Папа Франциск разрешил ему продолжать службу как минимум два года. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Казимир Великоселец в мае он отметил 75-летие, однако Папа позволил ему продолжить службу как минимум следующие два года.
 
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