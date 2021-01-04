Утвержден план подготовки законопроектов в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко указом, подписанным в понедельник, утвердил план подготовки законопроектов на текущий год, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ключевыми критериями при составлении плана стали потребность общества в урегулировании определенных отношений и приоритетность их правовой регламентации.

"Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования", – сказали в пресс-службе.

В текущем году в планах – подготовить 34 законопроекта: это принципиально новые "О волонтерской деятельности", "О лизинговой деятельности", "О страховой деятельности", "Об объединениях нанимателей", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", а также актуализирующие действующее законодательство.

В пресс-службе уточнили, что из запланированных к подготовке 27 законопроектов в парламент внесет правительство.

Предусмотрено, что в 2021 году будут разработаны концепции законов об обращении с генетическими ресурсами, о дипслужбе и об аккредитации в нацсистеме аккредитации.

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