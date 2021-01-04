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Прокуроры выработали меры, чтобы обеспечить идентификацию всех участников массовых беспорядков
04.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакое заявление сделал генеральный прокурор в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Андрей Швед рассказал, что сегодня также определены меры, чтобы обеспечить взыскание ущерба, причиненного протестующими. Большое интервью с генпрокурором смотрите сегодня
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Такое заявление сделал генеральный прокурор в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Андрей Швед рассказал, что сегодня также определены меры, чтобы обеспечить...
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