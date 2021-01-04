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Благотворительный марафон "Наши дети" в Могилевской области

04.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" продолжает благотворительный марафон. Сегодня около 500 ребятишек - это воспитанники домов семейного типа, коррекционно-развивающих центров Могилевской области - тоже стали участниками большого праздничного представления. С подарками и сказочными героями на сцене областного центра творчества. Исполнили их мечты Белорусский детский фонд и меценаты.

Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда: "Подарки ждут не только тех, кто смог приехать, а всех воспитанников домов семейного типа и учащихся коррекционных центров. Мы не оставим без внимания. Буквально каждый из них получит свой именной, очень интересный подарок".

Уже завтра подарки будут вручены и детям-сиротам. Праздничный утренник пройдет в Бобруйске. 

 
 
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Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" продолжает благотворительный марафон. Сегодня около 500 ребятишек - это воспитанники домов семейного типа,...
 
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