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Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" продолжает благотворительный марафон. Сегодня около 500 ребятишек - это воспитанники домов семейного типа, коррекционно-развивающих центров Могилевской области - тоже стали участниками большого праздничного представления. С подарками и сказочными героями на сцене областного центра творчества. Исполнили их мечты Белорусский детский фонд и меценаты.

Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда: "Подарки ждут не только тех, кто смог приехать, а всех воспитанников домов семейного типа и учащихся коррекционных центров. Мы не оставим без внимания. Буквально каждый из них получит свой именной, очень интересный подарок".

Уже завтра подарки будут вручены и детям-сиротам. Праздничный утренник пройдет в Бобруйске.