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«Общественным местом может стать и квартира». Минчанин спросил о флагах на лоджии, чиновники ответили
04.01.2021 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Общественным местом может стать при определенных
Минчанин направил в администрацию Партизанского района обращение по поводу «символики» на балконах. Вопросов задал много, а в конце декабря получил ответы (далеко не на все вопросы, но момент интересный есть).
Что спросил житель Минска?
«10 декабря ГУВД Мингорисполкома сообщило, что «при фактах размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, данные факты будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях. В соответствии с существующим законодательством и в частности ст. 10 закона «О массовых мероприятиях» все это трактуется как проведение массового мероприятия (пикетирование)», — написал минчанин.
За пикет без разрешения властей милиция грозила ответственностью по ч. 1 ст. 23.34 КоАП, которая предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест.
«В связи с тем, что ранее мне не приходилось согласовывать происходящее на моей лоджии и изучение закона «О массовых мероприятиях» в этом не помогло, прошу ответить на вопросы:
а) Протяженность проведения пикета рассчитывается на основе времени, проведенного и гражданином и плаката либо иного материала одновременно?
б) Пикет считается прерванным, если гражданин покидает балкон, а плакат, флаг или иной материал — остается, например, на бельевой веревке?
в) Считается ли пикетом присутствие гражданина на балконе с целью выражения личных или общественно-политических интересов без использования плакатов и иных средств?».
Администрация района: «Общественным местом может стать и квартира»
Администрация Партизанского района Минска часть вопросов проигнорировала, а некоторые пообещала переадресовать в ГУВД Мингорисполкома. Но интересное в ответе чиновников все же есть. Они сообщают, что в законах нет объяснения, что вкладывается в определение «общественное место». Но вот что думают на этот счет:
«Общественным местом может стать при определенных обстоятельствах и в определенное время любое место, в том числе квартира или нежилое помещение. Главное при этом — наличие окружающих, признак публичности».
Напомним, в Витебске в начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, за
В Могилеве в декабре активист подал в горисполком такое же уведомление — о том, что собирается провести у себя на балконе пикет, цель — вывесить бело-красно-белый флаг. 21 декабря
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«Общественным местом может стать и квартира». Минчанин спросил о флагах на лоджии, чиновники ответили
«Общественным местом может стать при определенных обстоятельствах и в определенное время любое место, в том числе квартира или нежилое помещение. Главное -...
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