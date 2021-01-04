«Общественным местом может стать и квартира». Минчанин спросил о флагах на лоджии, чиновники ответили

Источник материала: Tut.by

«Общественным местом может стать при определенных

обстоятельствах и в определенное время любое место, в том числе квартира или нежилое помещение. Главное — признак публичности», — так считают в администрации Партизанского района столицы. Такой ответ пришел минчанину на его вопросы про флаги в окнах, он прислал его редакции.



Фото: TUT.BY

Минчанин направил в администрацию Партизанского района обращение по поводу «символики» на балконах. Вопросов задал много, а в конце декабря получил ответы (далеко не на все вопросы, но момент интересный есть).

Что спросил житель Минска?

«10 декабря ГУВД Мингорисполкома сообщило, что «при фактах размещения на фасадах жилых домов, в том числе окнах, балконах и лоджиях флагов бело-красно-белой колеровки, которые не зарегистрированы в установленном порядке, данные факты будут незамедлительно фиксироваться для проведения проверки в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях. В соответствии с существующим законодательством и в частности ст. 10 закона «О массовых мероприятиях» все это трактуется как проведение массового мероприятия (пикетирование)», — написал минчанин.

За пикет без разрешения властей милиция грозила ответственностью по ч. 1 ст. 23.34 КоАП, которая предусматривает штраф до 30 базовых или административный арест.

«В связи с тем, что ранее мне не приходилось согласовывать происходящее на моей лоджии и изучение закона «О массовых мероприятиях» в этом не помогло, прошу ответить на вопросы:

Какова официальная законная процедура согласования организации пикета на лоджии моей квартиры и в каком источнике можно об этом почитать?

Учитывается ли этажность здания, обращение окон на улицу или во двор, а также то, сколько людей проходит под моими окнами в среднем за сутки?

Когда именно и согласно какому закону окна и балконы граждан стали считаться общественным местом?

Если я размещаю на балконе официальный государственный флаг Республики Беларусь в знак солидарности со спортсменами на международных соревнованиях, является ли это несанкционированным массовым мероприятием?

И как насчет официальных флагов других стран, если я являюсь болельщиком их спортивных команд?

Является ли пикетом размещение на балконе флага бывшего СССР, который также не является символикой, зарегистрированной в установленном порядке?

Является ли нарушением размещение на окне бумажных снежинок белого цвета?

Если мои соседи мусорят под моими окнами и я размещаю на балконе транспарант с текстом «Прекратите мусорить! Мы тут живем!» с целью привлечения всеобщего внимания к проблеме — является ли это несанкционированным массовым мероприятием?

Является ли пикетом размещение на окне надписи «С Новым годом!», обращенной на улицу, если тем самым я открыто и публично выражаю свой личный интерес — радость от праздников и повышение настроения прохожих?

В законе «О массовых мероприятиях» сказано, что «пикет — это публичное выражение гражданином общественно-политических, личных и иных интересов либо протеста (без шествия), по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств».

а) Протяженность проведения пикета рассчитывается на основе времени, проведенного и гражданином и плаката либо иного материала одновременно?

б) Пикет считается прерванным, если гражданин покидает балкон, а плакат, флаг или иной материал — остается, например, на бельевой веревке?

в) Считается ли пикетом присутствие гражданина на балконе с целью выражения личных или общественно-политических интересов без использования плакатов и иных средств?».

Администрация района: «Общественным местом может стать и квартира»

Администрация Партизанского района Минска часть вопросов проигнорировала, а некоторые пообещала переадресовать в ГУВД Мингорисполкома. Но интересное в ответе чиновников все же есть. Они сообщают, что в законах нет объяснения, что вкладывается в определение «общественное место». Но вот что думают на этот счет:

«Общественным местом может стать при определенных обстоятельствах и в определенное время любое место, в том числе квартира или нежилое помещение. Главное при этом — наличие окружающих, признак публичности».



Фото: читатель TUT.BY









Напомним, в Витебске в начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, за «пикетирование в общественном месте» , на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Татьяна написала в администрацию района запрос, можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия». И местные чиновники ответили , что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.

В Могилеве в декабре активист подал в горисполком такое же уведомление — о том, что собирается провести у себя на балконе пикет, цель — вывесить бело-красно-белый флаг. 21 декабря власти ответили ему : «В связи с тем, что Вами не соблюдены основные требования Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», разрешить проведение пикетирования не представляется возможным.