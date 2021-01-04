Источник материала: БT

На севере страны продолжаются работы по восстановлению энегоснабжения. Мокрый снег стал причиной отключения электричества в более чем 80 населенных пунктах. Из-за неблагоприятных погодных условий энергетики Витебской области с 29 декабря работают в режиме повышенной готовности.

В Витебской области восстанавливают электроснабжение

Над Витебским, Оршанским, Городокским и Лиозненским районами прошел ледяной дождь, который стал причиной падения деревьев, опор линий электропередач и обрыва проводов ЛЭП. Более 600 населенных пунктов остались без света. Отключения были ликвидированы 1 января. А 2-го и 3-го проблем добавил мокрый снег с метелью, который обрушился уже на западные районы Витебской области. В их числе Верхнедвинский, Поставский, Шарковщинский, Россонский и Полоцкий. Под тяжестью налипшего снега рвались провода.



Сергей Посохов, заместитель главного инженера по электротехнической части РУП "Витебскэнерго": "Порядка 42-43 бригад работают сейчас на восстановлении. Работаем практически круглосуточно: с утра и до самого позднего вечера. В 9-11 даем уже людям отдохнуть. Хочу заверить всех вас: сегодня-завтра все потребители будут восстановлены".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мокрый снег стал причиной обрыва проводов ЛЭП На севере страны продолжаются работы по восстановлению энегоснабжения. Мокрый снег стал причиной отключения электричества в более чем 80 населенных пунктах. Из-за...

На помощь энергетикам Витебской области пришли бригады Минскэнерго, Гродноэнерго, лесхозов. Задействовано 33 единицы техники.