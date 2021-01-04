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Тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши дети" находят своих адресатов
04.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ни один ребенок в эти новогодние и рождественские дни не должен остаться без внимания и заботы. А потому тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши дети" находят своих адресатов в разных уголках страны.
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Ни один ребенок в эти новогодние и рождественские дни не должен остаться без внимания и заботы. А потому тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши...
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