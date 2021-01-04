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Тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши дети" находят своих адресатов

04.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ни один ребенок в эти новогодние и рождественские дни не должен остаться без внимания и заботы. А потому тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши дети" находят своих адресатов в разных уголках страны.

Сегодня праздник заглянул и в детский дом семейного типа Фрунзенского района столицы. В гости к воспитанникам приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Виктор Лискович. Он поздравил ребят с праздниками и вручил полезный и нужный семье подарок - посудомоечную машину. Не обошлось и без совместного чаепития, во время которого дети рассказывали про учебу, свои увлечения, а также про большую и дружную семью. Сейчас здесь проживают 17 ребят в возрасте от 3 до 17 лет.
К слову, здесь воспитывают приемных детей уже на протяжении девяти лет.

 
 
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Ни один ребенок в эти новогодние и рождественские дни не должен остаться без внимания и заботы. А потому тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши...
 
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