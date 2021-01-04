В Гродно поздравили мам и малышей, рожденных в новогоднюю ночь

Источник материала: БT

Подарки вручили в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Здесь в первые дни нового года родилось 6 девочек и 5 мальчиков. Из 11 матерей четыре стали многодетными, и лишь одна пришла за первенцем.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Государство делает огромные добрые дела для наших мам - это и материнский капитал многодетным семьям, и льготы по жилью, 11 видов пособий предоставляется семьям - это огромные финансовые затраты, в том числе и моральная поддержка. Здорово, что у нас отпуск по уходу за ребенком три года. Я думаю, наша страна и в дальнейшем сохранит свою социальную направленность. Это заложено в бюджете 21 года. И, конечно, хочется, чтобы наших красивых белорусов становилось с каждым годом больше".

В первые часы 2021 года в Гродненской области родились 7 малышей

Первый же в Гродненской области в новом году малыш появился на свет в 02:35 в Островце. Это мальчик! Всего в регионе в первые часы 2021 года родились семеро малышей: три мальчика и 4 девочки.