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Мария Петрашко о прибалтийских хитростях на геополитической арене
04.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Попытки давления и шантажа ни к чему хорошему не приводили и едва ли приведут. На распутье оказались страны Балтии: что дороже: санкционные принципы или экономическая стабильность?
О прибалтийских хитростях на геополитической арене расскажет Мария Петрашко (видео).
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Попытки давления и шантажа ни к чему хорошему не приводили и едва ли приведут. На распутье оказались страны Балтии: что дороже: санкционные принципы или...
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