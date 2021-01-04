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Каких решений люди ждут от Всебелорусского народного собрания
04.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вне зависимости от статуса, возраста и профессии будущее страны волнует каждого из нас. В эти праздничные дни мы вышли на улицы городов и поинтересовались мнением людей. Каких решений они ждут от этого форума и что в приоритете сейчас?(Подробности в видео)
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Вне зависимости от статуса, возраста и профессии будущее страны волнует каждого из нас. В эти праздничные дни мы вышли на улицы городов и поинтересовались мнением...
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