Каких решений люди ждут от Всебелорусского народного собрания

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Вне зависимости от статуса, возраста и профессии будущее страны волнует каждого из нас. В эти праздничные дни мы вышли на улицы городов и поинтересовались мнением людей. Каких решений они ждут от этого форума и что в приоритете сейчас?(Подробности в видео)



