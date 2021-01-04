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За это время новогодние и рождественские подарки получили тысячи детей. Спустя 25 лет приоритеты остались прежними: уделить внимание и заботу каждому ребенку, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По традиции поздравления и новогодние подарки принимают дети-инвалиды, а также те, кто вынужден праздники встречать в больнице. Особое внимание и к воспитанникам детских домов, коррекционно-развивающих центров, опекунских и приемных семей. К слову, именно эти дети сегодня принимали гостей с подарками в Минске, Гомеле и Могилеве.



Рассказывает Анна Ковалева.



Поправить "наряд" новогодней елки и, конечно, зажечь огоньки. К слову, маленьких помощников у Натальи Батуриной - 11 человек. Все в свое время были лишены родительской ласки и маму нашли в, казалось бы, совсем чужом человеке. Так Наталья, вырастив своих троих детей, стала мамой еще для 20 ребят. Девять из них уже выросли и теперь создают свои семьи.

Наталья Батурина, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "Так получилось, что у деток в детском доме не было мамы. Они решили, что я должна стать их мамой. Поэтому пришла вот с 2014 года мы в этом доме. Нас было много за это время, многие приходили - уходили: уже наша выпускница замужем - внука ждем!".





Младшему - всего 5 лет. Старшим - по 16. У некоторых - особенности психофизического развития. Такие ребята требуют вдвое больше внимания. В том числе и поэтому государство всегда рядом с приемными родителями: помощь - при любой возможности.



Просторный дом многодетная приемная семья получила от государства. Прописку дом обрел в молодом микрорайоне. Причем соседи у него особенные. Здесь, на улице Белицкой, еще целых 5 детских домов семейного типа.



В праздничные дни в таких домах особенно шумно. В семью к Наталье сегодня тоже пришли гости и не с пустыми руками. Каждому ребенку - подарок по личному запросу: игрушки и сладости. А общий сувенир для всей семьи - большой моющий пылесос. Доставку хороших эмоций взяли на себя волонтеры, исполнив театрализованное представление.



Заглянули участники акции "Наши дети" и в детский дом семейного типа Фрунзенского района столицы. В гости к воспитанникам приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики. Виктор Лискович поздравил ребят с праздниками и вручил полезный и нужный семье подарок - посудомоечную машину. Не обошлось и без совместного чаепития - дети рассказывали про учебу, увлечения, а также про большую и дружную семью. Сейчас здесь живут 17 ребят.

Детские мечты сегодня исполняли и в Могилевском регионе. Для воспитанников дома семейного типа из Круглого это уже 9-й Новый год. Когда все вместе загадывают желания. Для Дмитрия Окинка - они уже сбылись. Парень поступил в лицей МВД.



Наталья Руцкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа: "У нас 8 приемных и четверо своих. Один уже взрослый у нас парень - учим. Заботимся друг о друге, сопереживаем. Помогаем в трудную минуту. Мы живем дружно, счастливо".

Около 500 таких же ребятишек сегодня стали участниками большого праздничного представления. На сцене Областного центра творчества - сказочные герои с подарками. Исполнить детские мечты помог Белорусский детский фонд.



Уже завтра праздничный утренник пройдет в Бобруйске. Придут волшебники с поздравлениями и в Могилевский детский приют. Самая добрая акция "Наши дети" продолжает дарить праздничное настроение.



