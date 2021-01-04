Год народного единства. Сплоченность, солидарность и взаимопонимание

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Сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства. Эти качества всегда были главными для белорусов, такими и должны оставаться. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом народного единства. Такое предложение президент высказал во время новогоднего обращения к белорусскому народу. И сегодня же, в первый рабочий день года, глава государства подписал соответствующий указ № 1. Всегда оставаться единой нацией, жить в суверенной и независимой стране - такими видят себя наши соотечественники в наступившем году.