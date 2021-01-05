В Брестской и Гродненской областях запретили охотиться на глухаря

Источник материала: Tut.by

На территории Брестской и Гродненской областей на пять лет ввели мораторий на добычу глухаря, пишет «Першы Рэгіён» .



Глухарь. Фото: Виктор Козловский, ptushki.org

Это связано с тем, что в этих регионах обитает западноевропейский подвид птицы, численность которого, установлено Национальной академией наук Беларуси, уменьшается.

Запрет действует с 1 января 2021 года, когда в Беларуси вступили в силу новые правила охоты.