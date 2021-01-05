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В Брестской и Гродненской областях запретили охотиться на глухаря
05.01.2021 06:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На территории Брестской и Гродненской областей на пять лет ввели мораторий на добычу глухаря, пишет
Это связано с тем, что в этих регионах обитает западноевропейский подвид птицы, численность которого, установлено Национальной академией наук Беларуси, уменьшается.
Запрет действует с 1 января 2021 года, когда в Беларуси вступили в силу новые правила охоты.
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В этих регионах обитает западноевропейский подвид птицы, численность которого уменьшается.
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