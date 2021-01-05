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Занятость школьников на каникулах
05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗимние каникулы с пользой. В центрах дополнительного образования продолжают работу спортивные секции и кружки. В минском Дворце детей и молодежи их около семи сотен. 8 тысяч ребят разного возраста занимаются как дистанционно, так и в очном формате. Один из самых популярных - клуб авиамоделирования. Там мастерят модели самолетов из бумаги. А ребята постарше создают радиоуправляемые экспонаты.
А в школе бальных танцев идет подготовка к ежегодному республиканскому чемпионату по спортивным бальным танцам, который состоится в Минске в начале февраля.
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Зимние каникулы с пользой. В центрах дополнительного образования продолжают работу спортивные секции и кружки. В минском Дворце детей и молодежи их около семи...
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