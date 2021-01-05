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Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинск в новогоднем рейтинге. Главная елка Беларуси в топ-5 самых высоких в СНГ. Рейтинг составлен порталом "ТурСтат". Также в топ-5 помимо белорусской столицы вошли Ашхабад, Ташкент, Нур-Султан и Бишкек. Беларусь на третьем месте. В этом сезоне нашу 30-метровую красавицу украсили гирлянды, шары и пиксельная сетка, которая создает световые эффекты и рисунки.
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Минск в новогоднем рейтинге. Главная елка Беларуси в топ-5 самых высоких в СНГ. Рейтинг составлен порталом "ТурСтат". Также в топ-5 помимо белорусской столицы вошли...
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