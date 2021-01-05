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Президентские гранты назначены 73 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры
05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРаспоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Денежные средства выделены на исследования и разработки в различных областях науки, а также выработку и применение современных методик в образовании и медицине.
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Президентские гранты назначены 73 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры
Распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Денежные средства выделены на исследования и разработки в различных областях науки, а также...
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