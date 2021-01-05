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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выработаны меры, обеспечивающие идентификацию всех участников массовых беспорядков Гособвинители ориентированы на то, чтобы запрашивать суды о назначении самых строгих мер наказания для участников массовых беспорядков. Такое заявление сделал...

Гособвинители ориентированы на то, чтобы запрашивать суды о назначении самых строгих мер наказания для участников массовых беспорядков. Такое заявление сделал генеральный прокурорАндрей Швед рассказал, что сегодня также определены меры, чтобы обеспечить взыскание ущерба, причиненного протестующими.Также генпрокурор отметил, что правоохранительные органы выработали меры, чтобы обеспечить идентификацию всех участников массовых беспорядков.