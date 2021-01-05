|
Выработаны меры, обеспечивающие идентификацию всех участников массовых беспорядков
05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГособвинители ориентированы на то, чтобы запрашивать суды о назначении самых строгих мер наказания для участников массовых беспорядков. Такое заявление сделал генеральный прокурор
Также генпрокурор отметил, что правоохранительные органы выработали меры, чтобы обеспечить идентификацию всех участников массовых беспорядков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гособвинители ориентированы на то, чтобы запрашивать суды о назначении самых строгих мер наказания для участников массовых беспорядков. Такое заявление сделал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)