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"Все грани "Алмаза"
05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОни не носят на парадах ордена и медали. А лучшая награда для сотрудников специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД – выполнить задачу и вернуться домой без потерь. Одному из лучших спецподразделений Беларуси - 30 лет. К юбилею Агентство телевизионных новостей подготовило телефильм. В основе - эпизоды из реальной практики спецподразделения. Некоторые съемки, сделанные во время боевых операций, будут показаны впервые. Фильм "Все грани Алмаза" смотрите в эфире "Беларусь 1" сегодня, сразу после "Панорамы".
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Они не носят на парадах ордена и медали. А лучшая награда для сотрудников специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД – выполнить задачу и...
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