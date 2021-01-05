ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Все грани "Алмаза"

05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Они не носят на парадах ордена и медали. А лучшая награда для сотрудников специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД – выполнить задачу и вернуться домой без потерь. Одному из лучших спецподразделений Беларуси - 30 лет. К юбилею Агентство телевизионных новостей подготовило телефильм. В основе - эпизоды из реальной практики спецподразделения. Некоторые съемки, сделанные во время боевых операций, будут показаны впервые. Фильм "Все грани Алмаза" смотрите в эфире "Беларусь 1" сегодня, сразу после "Панорамы".
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они не носят на парадах ордена и медали. А лучшая награда для сотрудников специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД – выполнить задачу и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брестской и Гродненской областях запретили охотиться на глухаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика