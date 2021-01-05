|
Получить ответы на волнующие темы
05.01.2021 10:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня можно задать вопросы председателю Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяне Рунец. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня можно задать вопросы председателю Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяне Рунец. Личный прием граждан пройдет по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)