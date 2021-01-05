Брал предоплату - и исчезал. В Лунинце будут судить мужчину, который обманывал своих покупателей

Источник материала: Tut.by

27-летнего мужчину из Лунинца скоро будут судить за серьезное мошенничество. Подробности сообщает прокуратура.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Парень, будучи учредителем и директором предприятия, под предлогом развития бизнеса и поставки сельхозпродукции обманул 15 человек и несколько юрлиц на сумму свыше 223 тыс. рублей. Он размещал в Интернете объявления о продаже, например, картофеля, голубики, удобрений по цене ниже рыночной. При встрече брал 100% предоплаты. Впоследствии товар не поставлял по надуманным причинам: сломалась техника, не подвезли продукцию, значительно увеличилась ее стоимость, возникли вопросы с документами.

Полученные деньги молодой человек тратил на личные нужды: например, играл в казино.

Около 30 тысяч он потерпевшим уже вернул.