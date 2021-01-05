Смертную казнь исключить, день в СИЗО засчитывать за два в колонии. Какие изменения готовят в уголовный закон

Источник материала: Tut.by

Уголовное законодательство Беларуси претерпит изменения. Коррупционеров, которые не были чиновниками, смогут раньше срока отпускать на свободу. «Первый пакет» изменений принят и одобрен парламентом в конце 2020-го и вступит в силу, скорее всего, летом. «Второй пакет» изменений более существенный: из уголовного закона могут исключить смертную казнь, детей до 16 лет предлагают не наказывать за распространение наркотиков, а содержание в СИЗО засчитывать с учетом режима исправительного учреждения. Кроме того, высококлассные специалисты, преступившие закон, смогут заключить соглашение с государством и выйти на свободу досрочно. Эти изменения рассмотрят на весенней или осенней сессии парламента, то есть вступят в силу они, вероятно, уже в следующем году. TUT.BY проанализировал возможные изменения вместе с адвокатом Дмитрием Горячко.



Приговоренные в 2020 году к смертной казни братья Костевы Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Первый пакет»: УДО для коррупционеров и новая мера пресечения — запрет на определенные действия

В Уголовный кодекс, согласно «первому пакету», могут быть внесены следующие изменения (проект закона принят нижней палатой парламента и одобрен верхней, но пока не подписан президентом и официально не опубликован).

Существенное уточнение вносится в ст. 88−1 УК — освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем. Устанавливается размер компенсации: по экономическим преступлениям (ст. 221 — 261−1 УК) — 100% причиненного ущерба (преступного дохода), по должностным преступлениям — 200%.



Адвокат Дмитрий Горячко на процессе по делу о коррупции Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Не будет таких разбежек, как было на практике: по одному делу — стократный размер, по другому — десятикратный, — поясняет управляющий партнер Адвокатского бюро Дмитрий Горячко. — Ранее сумму определяла комиссия по помилованию при Администрации президента, теперь размер четко определяется в УК. Кстати, в последнее время заметны некоторые изменения в работе комиссии: если человек во время предварительного следствия меняет позицию — то признает вину, то отказывается признавать вину, то есть колеблется, ему, как правило, отказывают в помиловании. Деятельное раскаяние, которое существенно при рассмотрении дела в комиссии, без признания вины невозможно.

Вносятся изменения для осужденных за коррупцию. Ранее такие лица не могли рассчитывать на условно-досрочное освобождение (ст. 90 УК) и замену неотбытой части наказания более мягким (ст. 91 УК), сейчас формулировка меняется — должностные лица, занимающие государственные должности, не подлежат УДО, замене наказания.

— Это значит, под ограничения будут подпадать только госслужащие, на иных должностных лиц (например, директор общественной или коммерческой организаций) ограничения распространяется не будут. Нововведение затронет и тех, кто уже отбывает наказание, они смогут выйти на свободу раньше срока.

По нескольким коррупционным статьям наказание в виде лишения свободы дополняется штрафом (ч.1 ст. 430, ч.1 и 2 ст. 431, ст. 432, ст. 433 УК).

Из Уголовного кодекса исключат ст. 189 — оскорбление, ст. 188 — клевета — остается. Более того, для возбуждения уголовного дела по данному факту не будет требоваться заявления потерпевшего лица. В связи с текущей ситуацией в стране эти статьи стали довольно популярными. За групповое хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК, также популярная статья среди «политических») ужесточают наказание: от 3 до 6 лет лишения свободы (до вступления в силу изменений: от 1 года до 6 лет).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А вот за хранение порнографии с целью распространения ответственность смягчают: теперь уголовное дело заведут, только если за это человек в течении года уже привлекался к административной ответственности (ч. 1 ст. 343 УК).

Исключается уголовная ответственность за разглашение тайны следствия лицом, имеющим доступ к материалам уголовного дела по службе (ч.2 ст. 407 УК). Правозащитники критиковали практику правоохранителей разглашать госСМИ данные следствия по резонансным политическим делам в то время, как фигуранты и их защитники в силу подписки о неразглашении не могли ничего заявлять даже в ответ.

«Второй пакет»: исключить смертную казнь, арест — только для мужчин

«Второй пакет» изменений предусматривает гораздо больше существенных изменений в уголовный закон. Во-первых, это касается видов наказания. Из УК предлагают исключить смертную казнь (ст. 59 УК). По данным TUT.BY, данную поправку инициировали правоохранительные органы. Таким образом, исключительной мерой может стать пожизненное лишение свободы (сейчас в УК формулировка — пожизненное заключение, ст. 58). Если изменение будет принято, уже приговоренные к смертной казни в качестве альтернативы получат пожизненный срок.



Виктор Павлов, осужденный на казнь за убийство двух пенсионерок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Такой вид наказания, как исправительные работы предлагают также исключить (ст. 52 УК). Лишение свободы перефразировать на «лишение свободы на определенный срок». Арест назначать только мужчинам и с 16 лет, на срок один-два месяца. Штраф может быть назначен на сумму 30−1000 базовых величин, по экономическим и коррупционным преступлениям — 300−5000 базовых величин. Суд, учитывая материальное положение осужденного, может назначить рассрочку по выплате штрафа сроком до 5 лет или отсрочку на выплату сроком до года. Может быть введено понятие «лишения специального права» (например, на охоту) на срок от года до 5 лет.

Во-вторых, в проекте закона предлагают исключить несколько преступлений, за которые могут привлечь к уголовной ответственности подростков в возрасте с 14 до 16 лет. Речь идет о хищении наркотиков (ст. 327 УК), незаконном обороте наркотиков (ст. 328 УК), заведомо ложном сообщении об опасности (ст. 340 УК). Может быть снижено и максимальное наказание для несовершеннолетних: за менее тяжкое преступление — максимум 2 года лишения свободы (пока — 3 года), тяжкое — 5 лет (пока — 7 лет), особо тяжкое — 7 лет (пока — 10 лет), особо тяжкое, сопряженное с умышленным посягательством на жизнь человека либо с незаконным оборотом наркотиков — 10 лет (пока — 12). Также могут сократить сроки погашения судимости для несовершеннолетних. Такое послабление прописано и для совершеннолетних осужденных: за тяжкое преступление судимость считается погашенной по истечению 3 лет (пока установлен срок 5 лет), особо тяжкого преступления — 5 лет (до принятия изменений — 8 лет).



Суд над участниками вечеринки, где от психотропа погибла 19-летняя студентка. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В-третьих, появляется новое отягчающее обстоятельство совершения преступления — использование компьютера, информационных и сетевых технологий (п. 18 ч.1 ст. 64 УК). При этом в уголовном законе предлагают закрепить, что такие смягчающие обстоятельства, как явка с повинной, активное способствование выявлению преступления и оказание медицинской и иной помощи потерпевшему должны быть учтены, несмотря на возможные отягчающие обстоятельства, в таком случае наказание не может превышать половины максимального срока санкции статьи.

Еще одна новация — медиация в уголовном праве, то есть заключение соглашения о примирении с потерпевшим, при посредничестве медиатора, что может существенно снизить наказание для виновного.

— Я считаю, это дань моде, данная норма вызывает сомнения, — считает адвокат Дмитрий Горячко. — Если есть возможности для примирения их в полном объеме использует и защитник. Не совсем понятно как лицо, не имеющее юридического образования, сможет участвовать в этом процессе и оказать квалифицированную помощь в заключении соглашения. Медиатором может быть, в том числе, человек без юридического образования.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Существенные изменения предлагаются в части меры заключения под стражу. На сегодня один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии, хотя ограничения разные. Предлагается эту практику изменить:

1 день в СИЗО = 2 дня лишения свободы в колонии общего и усиленного режима, а также в воспитательной колонии для несовершеннолетних, колонии-поселении, ареста;

1 день в СИЗО = 1,5 дня в колонии строгого режима;

1 день в СИЗО = 1 день в колонии особого режима или в тюрьме;

1 день в СИЗО = 3 дня ограничения свободы (на данный момент — 2 дня);

1 день в СИЗО = 48 часов общественных работ.

— Основная масса осужденных к лишению свободы отбывает наказание в колониях общего и усиленного режима, — поясняет Дмитрий Горячко. — То есть для них один день в СИЗО будет засчитан за два дня лишения свободы. Будет ли эта норма иметь обратную силу для тех, кто уже отбывает наказание, вопрос пока открытый, по сути, нужно будет пересчитывать сроки всем осужденным.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Предлагается внести в уголовный закон новое понятие — «гражданское соглашение с осужденным» (ст. 94−1 УК) по преступлениям, которые не представляют большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям.

— Это довольно прогрессивная норма, — считает Горячко. — Если человек стал на путь исправления, хотел бы поделиться своими знаниями и опытом, имеет высокое социальное и государственное значение, он может быть досрочно освобожден. В соглашении прописываются сроки выполнения обязательств, сроки возможного освобождения. Такой вариант могут применять к высококлассным специалистам, врачам, ученым, например, которые оступились, но гораздо больше пользы обществу и государству они могут принести на свободе. Правда, есть нюанс, что сюда не подпадают особо тяжкие преступления, к которым отнесено получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). На мой взгляд, стоило бы расширить эту возможность.

Обыск без понятых, но с видео

Существенные изменения могут быть приняты и в Уголовно-процессуальный кодекс. Во-первых, может быть ограничено время общения с адвокатом, до 1 часа, о чем подозреваемого и его защитника должны заранее предупредить. На практике это случалось и раньше, но теперь такая норма может появиться в законе (п. 5 ч.2 ст. 41 УПК).



Фото: TUT.BY

Во-вторых, если поправки примут, врача смогут допрашивать в качестве свидетеля и без согласия пациента по обстоятельствам, составляющим медицинскую тайну (п. 7 ч.2 ст. 60 УПК).

В-третьих, к доказательствам предлагают относить «объяснения, полученные до возбуждения уголовного дела» (это может быть так называемый опрос в рамках оперативно-розыскной деятельности, участие в котором может быть только добровольным, но далеко не все об этом знают) и еще шире трактовать изменения — относить к доказательствам «фактические изменения из источников, не предусмотренных ч.2 ст. 88 УПК, если они получены с соблюдением конституционных прав и свобод граждан».

Еще один важный пункт — осмотр и обыск предлагают проводить без понятых, формулировка такая: осмотр, обыск проводится с участием понятых либо с применением звуко- и видеозаписи. А личный обыск, если поправки будут приняты, сможет проводить силовик другого пола, когда случай «не терпит отлагательств», если при этом не нужно оголять человека.

У прокурора может появиться право разрешить свидание обвиняемого с родственниками, когда дело поступило ему для направления в суд. И в проекте закона расширяется круг лиц, которым может быть выплачена компенсация из бюджета за вред, причиненный действиями органа, ведущего уголовный процесс. К ним могут отнести не только оправданного человека, но и незаконно осужденного, только если он не добровольно оговорил себя.

«Второй пакет» изменений может поступить на рассмотрение в Палату представителей на весенней или осенней сессии и вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования, это значит, что принятые поправки начнут действовать, вероятно, уже в 2022 году. По «первому пакету» изменений стадия принятия и одобрения палатами парламента уже пройдена, теперь документ должен подписать президент, через полгода после официального опубликования изменения вступят в законную силу.