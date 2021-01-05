Бывшего владельца и главреда «Новой газеты Сморгони» осудили по делу о клевете на милиционеров

Источник материала: Tut.by

В Сморгони осудили бывшего владельца и главного редактора независимой «Новой газеты Сморгони», а сейчас индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по печати, Ромуальда Улана. Его обвиняли по статье 188 УК «Клевета». Мужчине присудили 2 года и 6 месяцев «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает телеканал «Белсат».



Фото: t.me/belsat

55-летний Ромуальд Улан был задержан 26 сентября. Дома и в офисе сморгонского предпринимателя прошли обыски, была изъята оргтехника — всего 13 позиций. Эта техника нужна была предпринимателю для работы, его бизнес был парализован. Кстати, он рассказывал, что забрали даже новый кнопочный телефон, купленный для пожилого тестя. Но неравнодушные белорусы тогда за несколько дней собрали предпринимателю технику, компьютеры и бумагу — чтобы Ромуальд смог продолжать работать.

В чем же обвиняли Улана? По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций. Было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК «Клевета».

— Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда увидел их в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во «ВКонтакте». А потом ко мне пришли, — говорил Ромуальд Улан.

До суда он был на свободе, под подпиской о невыезде.

28 декабря над предпринимателем начался суд. Потерпевшие — семь местных милиционеров.

Ромуальд Улан в суде вины не признал.

«Новая газета Сморгони» была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4 с двух сторон. В 2003 году газета была закрыта, на то время в редакции работали 28 человек.