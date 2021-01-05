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Бывшего владельца и главреда «Новой газеты Сморгони» осудили по делу о клевете на милиционеров
05.01.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони осудили бывшего владельца и главного редактора независимой «Новой газеты Сморгони», а сейчас индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги по печати, Ромуальда Улана. Его обвиняли по статье 188 УК «Клевета». Мужчине присудили 2 года и 6 месяцев «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает
55-летний Ромуальд Улан
В чем же обвиняли Улана? По городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции, которые, по мнению местных жителей, лжесвидетельствовали в суде против участников протестных акций. Было возбуждено уголовное дело по статье 188 УК «Клевета».
— Я никакого отношения к этим листовкам не имею. Когда увидел их в городе, сфотографировал и опубликовал в городском паблике во «ВКонтакте». А потом ко мне пришли, — говорил Ромуальд Улан.
До суда он был на свободе, под подпиской о невыезде.
28 декабря над предпринимателем начался суд. Потерпевшие — семь местных милиционеров.
Ромуальд Улан в суде вины не признал.
«Новая газета Сморгони» была единственным зарегистрированным независимым изданием на территории Сморгонского района. В 1996 году издание начиналось с листка формата А4 с двух сторон. В 2003 году газета была закрыта, на то время в редакции работали 28 человек.
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Мужчине присудили 2 года и 6 месяцев «химии» - ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
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