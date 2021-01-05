ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На улице Крупской горела квартира, спасли пенсионерку

05.01.2021 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера горела квартира в девятиэтажке на улице Крупской. Из пожара спасли пенсионерку, сообщает МЧС Минска.

Вечером 4 января (в 21.31) спасателям сообщили о пожаре в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Крупской в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горения видно не было.

В 21.40 спасли мать хозяина квартиры. Медики увезли ее в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Жильцов дома не эвакуировали.

Огонь повредил имущество, закопчена комната. Причина происшествия устанавливается, рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера горела квартира в девятиэтажке на улице Крупской. Из пожара спасли пенсионерку, сообщает МЧС Минска.
 
Новости дня
Новости общества
 
Брал предоплату - и исчезал. В Лунинце будут судить мужчину, который обманывал своих покупателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика