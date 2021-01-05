На улице Крупской горела квартира, спасли пенсионерку

Источник материала: Tut.by

Вчера горела квартира в девятиэтажке на улице Крупской. Из пожара спасли пенсионерку, сообщает МЧС Минска.

Вечером 4 января (в 21.31) спасателям сообщили о пожаре в квартире на девятом этаже девятиэтажного дома на улице Крупской в Минске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горения видно не было.

В 21.40 спасли мать хозяина квартиры. Медики увезли ее в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Жильцов дома не эвакуировали.

Огонь повредил имущество, закопчена комната. Причина происшествия устанавливается, рассматривается такая версия: неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.