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Брестчанам пообещали на Новый год-2022 живую елку - ее уже начинают искать

05.01.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Живую елку поставят на главной площади Бреста к Новому году в 2022 году, такое заявление сделал мэр города Александр Рогачук.

© Sputnik
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Градоначальник рассказал, что совершил объезд праздничного Бреста. В целом, признался он, атмосфера в городе показалась ему новогодней, несмотря на совершенно не зимнюю погоду.

"Решили в новом 2022 году на площади Ленина установить живую елку (уже в ближайшее время займемся поиском соответствующего дерева). Все же она создает настоящую сказочную атмосферу", - написал Александр Рогачук в Telegram.

Кстати, в 2020 году елка на главной площади также была живой. Мэр предположил, что, возможно, она станет постоянным украшением Бреста к Новому году. Также в городе собираются усовершенствовать праздничную иллюминацию. "Задумки есть", - добавил градоначальник.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Предполагается, что живое дерево станет постоянным новогодним украшением, кроме того, в городе собираются улучшить праздничную иллюминацию.
 
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