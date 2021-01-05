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Брестчанам пообещали на Новый год-2022 живую елку - ее уже начинают искать
05.01.2021 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Живую елку поставят на главной площади Бреста к Новому году в 2022 году, такое заявление сделал мэр города Александр Рогачук.
Градоначальник рассказал, что совершил объезд праздничного Бреста. В целом, признался он, атмосфера в городе показалась ему новогодней, несмотря на совершенно не зимнюю погоду.
"Решили в новом 2022 году на площади Ленина установить живую елку (уже в ближайшее время займемся поиском соответствующего дерева). Все же она создает настоящую сказочную атмосферу", - написал Александр Рогачук в Telegram.
Кстати, в 2020 году елка на главной площади также была живой. Мэр предположил, что, возможно, она станет постоянным украшением Бреста к Новому году. Также в городе собираются усовершенствовать праздничную иллюминацию. "Задумки есть", - добавил градоначальник.
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Предполагается, что живое дерево станет постоянным новогодним украшением, кроме того, в городе собираются улучшить праздничную иллюминацию.
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